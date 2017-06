Ζητούν την απόλυση του Τζάκσον οι φίλοι των Νικς! (vid)

Οι φίλαθλοι των Νικς έκλεψαν την παράσταση στο draft, αφού τραγουδούσαν συνθήματα με σκοπό να διώξουν τον πρόεδρο τους, Φιλ Τζάκσον από την ομάδα.

Το «fire Phil, fire Phil» δονούσε το Barclays Center, κάτι που δεν χαροποίησε ιδιαίτερα τον «Zen Master».

Οι επιλογές της Νέα Υόρκης τα τελευταία χρόνια στο draft σε συνδυασμό με την δήλωση του Τζάσκον πως η ομάδα είναι ανοιχτή σε προτάσεις για τον Πορζίνγκις, έφερε την έντονη αντίδραση του κόσμου.

Δείτε το video

Right before The #Knicks made their pick last night at The Garden theater... pic.twitter.com/tYHXl5gLFp

— Anthony Donahue (@AnthonyMSG) 23 Ιουνίου 2017