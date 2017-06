Πήρε... φωτιά το twitter με το «LeBronJamesChallenge»! (vids)

Όταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κουρεύτηκε... γουλί, είπε να το γιορτάσει με τραγούδι και χορό!

Τι το ήθελε, όμως; Το «LeBronJamesChallenge» έγινε η νέα τάση του twitter και όλοι σπεύδουν να μιμηθούν τον ηγέτη των Καβαλίερς, ανεβάζοντας τα βιντεάκια τους. Ανάμεσά τους και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο!

Κάποια βίντεο είναι αρκετά πετυχημένα, ίσως να ξεπερνούν και τις... προσδοκίες, ενώ άλλα προσφέρουν γέλιο ή σε κάνουν να... λυπάσαι με το αποτέλεσμα.

Σε άλλα συμβαίνουν και.. απρόοπτα, όπως όταν ένας χρήστης ξεκίνησε το... σόου του, ξύπνησε την γυναίκα του κι εκείνη του τα έψαλε!

Εσείς; Πόσο καλά μπορείτε να μιμηθείτε με επιτυχία τον «Βασιλιά»;

