Απίστευτο τρολάρισμα των «Antetokounbros» στον ΛεΜπρόν! (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πριν από λίγες μέρες ξύρισε το κεφάλι του και επέλεξε να... γιορτάσει τη στιγμή με ένα video που γύρισε σε ένα γυμναστήριο.

Έτσι οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο εμπνεύστηκαν από τις φιγούρες του «Βασιλιά και επέλεξαν να τον μιμηθούν.

Απολαύστε το «Lebron Challenge» των «Αntetokounbros»

Giannis and Thanasis Antetokounmpo do the #LeBronJamesChallenge (via @Thanasis_ante43) pic.twitter.com/r6p2ckfJxI

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Ιουνίου 2017