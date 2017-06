O θρυλικός Μαρκ Ίτον θυμήθηκε το... γράμμα της επιλογής του στο draft (pic)

Συγκεκριμένα είχε επιλεγεί στον 4ο γύρο του draft το 1982 και πιο συγκεκριμένα στο νούμερο 72 από τους Γιούτα Τζαζ.

Βέβαια τότε δεν υπήρχε ούτε τηλεόραση, ούτε διαδίκτυο, ούτε τίποτα για να γίνει απευθείας η μετάδοση των αποτελεσμάτων.

Ετσι, ο Μαρκ Ίτον έλαβε γράμμα στο ταχυδρομείο με το οποίο του γνωστοποιούσαν ότι τον είχαν επιλέξει οι «Μορμόνοι»

Ο ίδιος θέλησε να μοιραστεί το συγκεκριμένο γράμμα στο twitter.

Αν μη τι άλλο, είναι πραγματικός... θησαυρός!

Happy #nbadraft day! #TBT to when the draft was done a little differently...my MAILGRAM from the @utahjazz! #takenote #jazznation #nba pic.twitter.com/xR3GzPHGqB

— Mark Eaton (@markeaton7ft4) 22 Ιουνίου 2017