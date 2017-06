Ο λόγος για τον Τράβελ Γκέινς, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι μαζί με τον Τζίμι Μπάτλερ!

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter άνοιξε... πυρ κατά του GM των Μπουλς, Γκαρ Φόρμαν.

«Η χειρότερη κουλτούρα στο ΝΒΑ. Συνάντησα εμπόρους ναρκωτικών με καλύτερη νοοτροπία από τον GM τους. Είναι ψεύτης και όλοι το ξέρουν».

0-82.worst culture in the league.I met drug dealers with better morals then their GM. He is a liar and everyone knows

