Απίστευτο «δούλεμα» στον Φουλτζ για την ανάρτησή του! (pic)

Πάνω στον ενθουσιασμό του και την βιασύνη του, ο Μαρκέλ Φουλτζ «ανέβασε» άμεσα στο Instagram τη στιγμή που έγινε draft από τους Σίξερς, ωστόσο είχε ξεχάσει κάτι σημαντικό!

Είχε ετοιμάσει ένα post για την επιλογή του στο draft αλλά είχε βάλει μέσα σε μία παρένθεση τη λέξη (πόλη) και σε μία άλλη παρένθεση τη λέξη (ομάδα) ώστε να τις αντικαθιστούσε αναλόγως την ομάδα που θα τον επέλεγε.

Έλα, όμως, που το ξέχασε...

Λογικό και επόμενο να πέσει το... δούλεμα του «αιώνα»

Η φωτογραφία πρόλαβε να «σωθεί» πριν κάνει της απαραίτητες διορθώσεις και εσείς μπορείτε να τη δείτε!

"Excited to head to (City) and join the (team name)."—Markelle Fultz pic.twitter.com/eUzTf7fs46

— Rodger Sherman (@rodger_sherman) 23 Ιουνίου 2017