Εκείνος, όχι μόνο δεν πτοήθηκε αλλά τους αντιμετώπιζε με το χαμόγελο στα χείλη, ενώ τους πέταξε το καπέλο που φορούσε και το οποίο έφερε την επωνυμία της εταιρείας του.

Δείτε τι έγινε...

LaVar Ball getting booed out of the arena and threw his BBB hat in the air

It has begun. #NBADraft pic.twitter.com/Tr1vlf5oEH

— Krysten Peek (@KP_Rivals) 23 Ιουνίου 2017