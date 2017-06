Στους Νετς ο Βεζένκοφ (pic)

Έστω και προς το τέλος, ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ κατάφερε να επιλεγεί από τους Νετς στο Νο. 57 του Draft. Ο άσος της Μπαρτσελόνα, ανήκει πλέον στην ομάδα του Μπρούκλιν και θα έχει κι αυτός την δική του ευκαιρία να διεκδικήσει ένα συμβόλαιο με την ομάδα του ΝΒΑ ενόψει της νέας σεζόν.

Ο γεννημένος στην Κύπρο, Βούλγαρος μπασκετμπολίστας, μετά από μια περίεργη σεζόν στην Μπαρτσελόνα κατάφερε να πάρει μια θέση στο Draft και να διεκδικήσει το όνειρό του!

NBATV: The BrooklynNets select Alexander Vezenkov with the #57 pick in the 2017 #NBADraft! pic.twitter.com/DGWdYj3mIX …

