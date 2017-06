Αντετοκούνμπο: «Το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα»! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέχθηκε από τους Μπακς στο Νο. 15 του draft του 2013, μια απόφαση που αποδείχθηκε εξαιρετική.

Φέτος ο «Greek Freak» έκανε την καλύτερη σεζόν φέτος, ήταν στην βασική πεντάδα της Ανατολής στο all star game και οδήγησε τα «ελάφια» στα playoffs.

To Mιλγουόκι ενόψει draft δεν ξέχασε την μέρα που ο «Human Alphabet» μπήκε στην οικογένεια του και ανέβασε ένα video με τις δηλώσεις του Έλληνα φόργουορντ.

«Δεν πιστεύω αυτό που συνέβη. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο όμορφα νιώθω που επιλέχτηκα στον πρώτο γύρο. Το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα. Στην αρχή έπαιζα ποδόσφαιρο, καθώς ο πατέρας μου ήταν ποδοσφαιριστής. Όμως από την πρώτη φορά που έπαιξα μπάσκετ, το αγάπησα», είχε τονίσει τότε.

