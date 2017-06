Αρχικά μετέτρεψαν τον Παπαγιάννης σε καρτούν και στη συνέχεια παρουσίασαν όλα όσα έκανε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Μάλιστα είχε και δόση... Παναθηναϊκού αφού το βίντεο ξεκινάει από τη σεζόν που έκλεισε στους «πράσινους» και τη στιγμή που έγινε draft και μετά.

Δείτε και εσείς

Georgios Papagiannis finished strong during his rookie campaign pic.twitter.com/dDSpNU7Anm

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 22 Ιουνίου 2017