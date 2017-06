Ανοικτός σε προτάσεις για τον Πορζίνγκις ο Τζάκσον! (vid)

«Ακούμε πολλές προτάσεις, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο ενδιαφέρον. Όσο πολύ και αν αγαπάμε αυτό το παιδί, άλλο τόσο θέλουμε και το καλύτερο για τους Νικς» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Φιλ Τζάκσον.

Ο πρόεδρος των Νικς ψάχνει να βρει το καλύτερο deal ώστε να δώσει τον Πορζίνγκις ως αντάλλαγμα για κάποιο draft pick από τις ομάδες που θα επιλέξουν στις τέσσερις πρώτες θέσεις!

Phil Jackson on hearing offers for Porzingis: 'As much as we love this guy, we have to do what's best for the club' https://t.co/gQUKcntykG pic.twitter.com/Dpu7Vl9FZT

— Sports Illustrated (@SInow) 22 Ιουνίου 2017