Μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Κέβιν Ντουράντ, ο Τζόελ Εμπίντ έσπευσε να στείλει το δικό του μήνυμα και για τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, στον οποίο απένειμε κάλεσμα στη Φιλαδέλφεια!

«Είμαι ευπρόσδεκτος να έρθεις στην ομάδα» έγραψε μεταξύ άλλων στο twitter.

We don't care about Exit meetings in Philly... you're welcome to join

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 22 Ιουνίου 2017