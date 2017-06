«Τρεις ομάδες από το ΝΒΑ θέλουν τον Τζέιμς» (pic)

Από την στιγμή που ολοκληρώθηκε το φετινό πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό δεν έκρυψαν πως βασικός τους στόχος είναι να κρατήσουν σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ, με τον Μάικ Τζέιμς να είναι φυσικά πολύ ψηλά στην λίστα. Ο Αμερικανός γκαρντ ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να δοκιμάσει τις τύχες του στο ΝΒΑ, με τον γνωστό δημοσιογράφο Ντέιβιντ Πικ να αναφέρει με τιτίβισμά του πως ο νταμπλούχος με το «τριφύλλι» έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τριών ομάδων από τον... μαγικό κόσμο του μπάσκετ, δύο από την Δύση και μία από την Ανατολή: «Δύο ομάδες από την Δύση και μία από την Ανατολή ενδιαφέρονται για το αστέρι της Euroleague Μάικ Τζέιμς».

Source: Two Western and One Eastern conference teams are showing interest in Euroleague star Mike James.

— David Pick (@IAmDPick) June 21, 2017