«Γλυκοκοιτάζουν» Ρούμπιο οι Μάβερικς

Τον Ρίκι Ρούμπιο έχουν βάλει στο «στόχαστρο» τους οι Μάβερικς ενόψει του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από τις ΗΠΑ, το Ντάλας έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τους «λύκους» για μια πιθανή ανταλλαγή του Ισπανού, ο οποίος έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο 29.3 εκατ. δολαρίων.

Γρήγορο Στοίχημα σε Καλύτερες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Eπιπλέον ο δημοσιογράφος Μάικ Φίσερ με tweet του αναφέρει πως η ομάδα της Μινεσότα δεν θα ρίξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ΝΟ 9 του draft 9 (πιθανό να είναι ο Γάλλος Φρανκ Ντιλίκινα) με σκοπό να αποκτήσει τον 26χρονο γκαρντ, αλλά κάποιον παίκτη από το υπάρχον ρόστερ.

#Mavs have had in-house talks about the trade availability of #Timberwolves PG Ricky Rubio - and about drafting PG Frank Ntilikina, too.

— mike fisher ✭ (@fishsports) 18 Ιουνίου 2017