Μπορεί να τελείωσε η σεζόν στο NBA, όμως ο Κρις Πολ δεν χάνει την ευκαιρία να παίζει μπάσκετ.

Ο γκαρντ των Κλίπερς αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την offseason και αντιμετώπισε τον πατέρα του σε... μονάκι.

Μάλιστα ο πατέρας του έδειξε πως κάτι έχει πάρει από τον γιό!

Απολαύστε

Chris Paul hoops it up with his dad (via @CP3) pic.twitter.com/fQ4v4GFMPj

— Sports Illustrated (@SInow) 21 Ιουνίου 2017