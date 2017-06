Ανακοινώθηκε ο Χάουαρντ από τους Χόρνετς (pics)

Κάτοικος Σάρλοτ θα είναι πλέον ο Ντουάιτ Χάουαρντ!

Ο 31χρονος σέντερ ανακοινώθηκε επίσημα από τους Χόρνετς, μετά το trade που έγινε με τους Χοκς, οι οποίοι πήραν τους Μπελινέλι και Πλαμλί.

Η είδηση αυτή τού ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε, καθώς πληροφορήθηκε για την ανταλλαγή την ώρα που είχε διάλογο με χρήστες του twitter.

OFFICIAL Welcome to #BuzzCity @DwightHoward !

It's official. RETWEET to welcome @milesplumlee13 and @marcobelinelli to Atlanta!#TrueToAtlanta pic.twitter.com/jIfK82hzax

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 21 Ιουνίου 2017