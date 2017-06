Στο πλευρό του Πόποβιτς ο Ντέγιαν Ράντονιτς! (pic)

Ο Σέρβος τεχνικός αποδέχθηκε αμέσως τη πρόσκληση του προπονητή των Σπερς και θα προστεθεί στο προπονητικό τιμ της ομάδας εν όψει του Summer League!

Ο Πόποβιτς είχε μια πετυχημένη παρουσία στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα και όπως δείχνουν τα πράγματα είναι έτοιμος για το μεγάλο άλμα στην προπονητική του καριέρα.

Dejan Radonjić accepted Gregg Popović's invite to join the San Antonio Spurs' coaching staff at the NBA Summer League. #kosarka #basketball pic.twitter.com/WD59oLnkQb

— Yugobasket (@yugobasket) 21 Ιουνίου 2017