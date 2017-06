Ο γκαρντ των Καναδών μέσω twitter θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, γράφοντας χαρακτηριστικά.

«Δεν το κάνω αυτό ποτέ, αλλά μην πιστεύετε ότι ακούτε!! Ειδικά αν δεν έχουν βγει από εμένα! Και αυτές οι μαλ@@@ες σίγουρα δεν βγήκαν από εμένα!».

Δείτε και το σχετικό post

I dont do this ever but :

Don't believe what you hear !! Especially if it didn't come from me, and that bs FOR SURE didn't come from me..GN

— Kyle Lowry (@Klow7) 20 Ιουνίου 2017