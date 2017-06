Θέλουν να... απαλλαγούν από Μοζγκόφ και Ντενγκ οι Λέικερς! (pic)

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι στο «Vertical» οι «Λιμνάνθρωποι» προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση ώστε να αδειάσουν το salary cap από τα παχυλά συμβόλαια των Μοζγκόφ και Ντενγκ.

Ο Ρώσος σέντερ έχει να λάβει τα επόμενα τρία χρόνια 15,3 εκ. δολάρια, 16 εκ. δολάρια και 16,7 εκ δολάρια, ενώ ο Ντενγκ θα γίνει πλουσιότερος κατά 17,2εκ. δολάρια, 18εκ. δολάρια και 18,8εκ. δολάρια αντίστοιχα.

For now, LA resisting salary dumps on Mozgov or Deng needed to clear future space. Teams trying to snag pick/young player to absorb deals.

— Adrian Wojnarowski (@WojVerticalNBA) 20 Ιουνίου 2017