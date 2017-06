«Τόσο εγώ όσο και όλος ο κόσμος στο Κλίβελαντ σε εκτίμησαν. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έκανες τα τρία τελευταία χρόνια. Μας έφερες ένα πρωτάθλημα» ήταν το σχετικό «τιτίβισμα» του ΛεΜπρόν για τον Ντέιβιντ Γκρίφιν.

Δείτε το σχετικό post

If no one appreciated you Griff I did, and hopefully all the people of Cleveland! Thanks for what u did for the team for 3 yrs! We got us 1

— LeBron James (@KingJames) 20 Ιουνίου 2017