Αποχώρησε από τη Λιέτουβος ο ρατσιστής πρόεδρος, ανέλαβε πρώην παίκτης πόκερ! (pics)

Ο Γκεβντίβας Βαϊνάουσκας προχώρησε πρόσφατα σε ένα απίστευτο ρατσιστικό παραλήρημα, εξηγώντας τους λόγους που μια ομάδα δεν πρέπει να έχει περισσότερους από δυο μαύρους παίκτες στο ρόστερ της, κάνοντας λόγο για... συμμορία! Οι αντιδράσεις ήταν μαζικές. Μάλιστα ο Λιθουανός NBAer Ντονάτας Μοτεγιούνας εξήγησε πως νιώθει ντροπή, τονίζοντας χαρακτηριστικά «Πώς γίνεται οι ρατσιστές να διοικούν ομάδες»;

Όπως, λοιπόν, αναφέρουν λιθουανικά μέσα, ο Αντάνας Γκουόγκα ανέλαβε τη προεδρία της Λιέτουβος Ρίτας αντί του Βαϊνάουσκας, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του μετά το ρατσιστικό σκάνδαλο! Παρεμπιπτόντως, το νέο αφεντικό της Λιέτουβος είναι πρώην παίκτης πόκερ.

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα στη Novibet (21+).

Breaking news: Antanas Guoga took over Lietuvos rytas ownership from Gedvydas Vainauskas, who lost his position mostly due to racism scandal

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 19 Ιουνίου 2017