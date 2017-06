Ένας Ισλανδός για την πρωταθλήτρια Βαλένθια (pic)

Πρώτη μεταγραφή για την πρωταθλήτρια Ισπανίας, Βαλένθια!

Οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 20χρονου Ισλανδού, Τρίγκβι Χλίνασον.

Γρήγορο Στοίχημα στις Καλύτερες Αποδόσεις, Άμεσες Αναλήψεις (21+)!

Ο νεαρός σέντερ αγωνίστηκε στην Ακουρέιρι την σεζόν που ολοκληρώθηκε και μέτρησε κατά μέσο όρο 11.6 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2.7 κοψίματα ανά ματς.

Ο Χλίνασον θα αγωνιστεί στο Eurobasket U20, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κρήτη (15-23/07), και θα αντιμετωπίσεις τις Γαλλία, Τουρκία και Μαυροβούνιο, στον Β' Όμιλο.

ENG Valencia Basket come to terms with the Icelandic center Tryggvi Hlinasonhttps://t.co/l8FsQljNIs pic.twitter.com/Qm0GmDts98

— Valencia Basket Club (@valenciabasket) 19 Ιουνίου 2017