Το ΝΒΑ ευχήθηκε στον Νοβίτσκι! (pic & vid)

Με σχετική ανάρτηση στα social media, η διοργανώτρια αρχή έστειλε τις ευχές της στον Νοβίτσκι ο οποίος κλείνει τα 39 χρόνια ζωής, έχοντας συμπληρώσει 19 στο ΝΒΑ

Δείτε το σχετικό post...

Join us in wishing @swish41 of the @dallasmavs a HAPPY 39th BIRTHDAY! #NBABDAY #MFFL pic.twitter.com/9BmrHnbr25

— NBA (@NBA) 19 Ιουνίου 2017