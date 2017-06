Εγραψε ιστορία η Taurasi, αποθέωση από Λεμπρόν-Μπράιαντ! (pics & vid)

Η λίστα με τις καλύτερες σκόρερ στο WNBA έχει κορυφή και αυτή φέρει το όνομα της Diana Taurasi.

Ετσι, με το κατόρθωμά της αυτό άφησε στη δεύτερη θέση την Τina Thompson.

Όπως μπορείτε να καταλάβετε, οι Κόμπι Μπράιαντ και Λεμπρόν Τζέιμς την αποθέωσαν αναγνωρίζοντας το σημαντικό επίτευγμά της.

Game recognize game: Kobe on what he respects about Diana Taurasi's career after she breaks the WNBA's all-time scoring record pic.twitter.com/BxARGq8nVD — Sports Illustrated (@SInow) June 18, 2017