To συγκινητικό μήνυμα του γιου του Αλφόνσο Φορντ! (pic)

Πέρασαν 13 χρόνια από τότε που «έφυγε» από τη ζωή ο Αλφόνσο Φορντ, ένας χαρισματικός σκόρερ κι ένας υπέροχος άνθρωπος με καρδιά μικρού παιδιού. Ο μεγάλος Αλφόνσο έχασε τη μάχη με τη λευχαιμία στα 33 χρόνια του και ο γιος του, Αλφόνσο Φορντ τζούνιορ ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Twitter για την Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα.

«Έχω να σε δω 13 χρόνια όμως ξέρω ότι είσαι ακόμα εδώ μαζί μου. Σ' αγαπάω».

Happy Father's day Pops. I haven't seen you in 13 years but I know you're still here with https://t.co/BZPZQPZzWw you. R.I.P pic.twitter.com/VmGg3WTi4p

— Alfonso Ford Jr (@JRFORD44) 18 Ιουνίου 2017