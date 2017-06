Μια σύνοψη της χρονιάς που πέρασε επέλεξε να κάνει το NBA TV, συγκεντρώνοντας τις σημαντικότερες στιγμές από το draft μέχρι τα playoffs.

Από το όμορφο video δεν υπήρχε περίπτωση το νικητήριο καλάθι του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στους Νικς.

Θυμηθείτε την... εκτέλεση του «Greek Freak»

#InsideStuff revisits the top moments from the 2016-17 NBA season! pic.twitter.com/5UIcGjIWJF

— NBA TV (@NBATV) 17 Ιουνίου 2017