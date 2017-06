Ο Γερμανός σέντερ μένει ελεύθερος στο τέλος του μήνα από την Μπάμπεργκ και σύμφωνα με το Sportando οι Μπόστον Σέλτικς είναι εκείνοι που εξετάζουν την περίπτωσή του.

Daniel Theis is drawing serious interest from the Celtics.

Boston could sign the German player when free agency starts.

Theis is free agent

