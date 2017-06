Το μήνυμα του Μπιέλιτσα για την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε! (pic)

O Νεμάνια Μπιέλιτσα έπαιξε από το 2013 ως το 2015 στη Φενέρμπαχτσε και όπως φαίνεται δεν ξεχνάει τα όσα έζησε με την ομάδα.

Έτσι ο φόργουορντ των Τίμπεργουλβς έκανε μια ανάρτηση στο twitter για να ευχηθεί στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Συγχαρητήρια στη Φενέρ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και για την φανταστική σεζόν που είχε», έγραψε.

Congratulations to @Fenerbahce on winning Turkish league and having amazing season!

— Nemanja Bjelica (@Bjelica88) 17 Ιουνίου 2017