Η φετινή σεζόν ήταν εκπληκτική για τον Έκπε Γιούντο στην Euroleague και τελείωσε με το βραβείο του MVP του Final 4.

Έτσι οι διοργανωτές επέλεξαν να δημιουργήσουν ένα video με τις 5 κορυφαίες φάσεις του παίκτη της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος δεν σταματά ποτέ να μοιράζει θέαμα.

Δείτε το TOP 5

Top 5 Plays: @FBBasketbol's All-EuroLeague center @EkpeUdoh had a brilliant season. Let's look back and review his best plays together! pic.twitter.com/zEaTOkn0zc

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Ιουνίου 2017