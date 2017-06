«Υποκλίθηκε» στη Βαλένθια ο Ζήσης! (pic)

Η Βαλένθια διέψευσε όλα τα προγνωστικά και κατέκτησε το ισπανικό πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία της, κάτι που... τρέλανε τον Νίκο Ζήση, ο οποίος άφησε ένα μήνυμα για το συγκεκριμένο θέμα στο twitter.

«Τι υπέροχη ιστορία η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Βαλένθια. Απίστευτο! Το πρωτάθλημα της Φενέρ στην Τουρκία ή της Μπάμπεργκ στη Γερμανία ήταν κάτι αναμενόμενο. Συγχαρητήρια στη Βαλένθια για το πρώτο της πρωτάθλημα», ήταν η ανάρτηση του γκαρντ της Μπάμπεργκ.

Fener in Turkey or Brose in Germany is something that you expect.. of course congrats to everyone winning the championship.Valencia 1stever

