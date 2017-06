Στο Las Vegas οι Ουόριορς! (pic)

Με ιδιωτικά τζετ κατέφτασαν οι παίκτες των Ουόριορς στο Las Vegas με σκοπό να γιορτάσουν την κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος μέσα σε τρία χρόνια.

Η αποστολή των πρωταθλητών πήγε στο καζίνο με ιδιωτικά τζετ των ιδιοκτητών της ομάδας, Τζο Λακόμπ και Πίτερ Γκούμπερ, ενώ θα παραμείνει στην πόλη για το σαββατοκύριακο.

To πάρτι των «πολεμιστών» για τον 5ο τίτλο της ιστορίας τους καλά κρατεί και αναμένεται χαμός το βράδυ.

Kevin Durant, Draymond Green and the Golden State Warriors arrive at ARIA Resort & Casino in Las Vegas on Thursday after the victory parade. pic.twitter.com/1qL3kS4mLT

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) 16 Ιουνίου 2017