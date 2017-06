Δείπνησε στα courtside σε αγώνα μπάσκετ ο Άνταμς! (pic)

Ευκαιρία να χαλαρώσει από την απαιτητική σεζόν που τελείωσε στο NBA είχε ο σέντερ των Θάντερ, Στίβεν Άνταμς.

Ο Νεοζηλανδός βρέθηκε στην πατρίδα του και είδε από κοντά τον ημιτελικό του εγχώριου πρωταθλήματος, κλέβοντας την παράσταση.

Ο παίκτης της Οκλαχόμα έκατσε στα courtside και απόλαυσε το δείπνο του, αφού οι υπεύθυνοι του γηπέδου είχαν τοποθετήσει τραπέζια με φαγητό για να κάνουν την παρακολούθηση του ματς ακόμα καλύτερη!

Φοβερές οι ανέσεις στη Νέα Ζηλανδία.

Holy shit Steven Adams is at the nz nbl semi finals in Tauranga! He's sitting court side in hunting camo and scuffs. Mainly texting. pic.twitter.com/123GN0uLY3

— Guy Williams (@guywilliamsguy) 16 Ιουνίου 2017