«Τώρα είναι η στιγμή μου. Πολλοί από εσάς μου σπάσατε τα αρ@@@α όλη τη χρονιά και μάλιστα χωρίς λόγο» ανέφερε αρχικά ο Σιμόνε Πιανιτζιάνι και συνέχισε:

«Πολλοί από εσάς επιτίθεστε στους παίκτες επειδή χάνουμε ένα ματς στο σουτ....»

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

#Pianigiani vs journalists: "Many of you break the balls all the season without reason...now it's my moment" pic.twitter.com/q2jUYNIYJr

— Michele Gazzetti (@MicheleGazzetti) 16 Ιουνίου 2017