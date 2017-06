Άλλωστε αυτό ήταν το πρώτο πρωτάθλημα στην καριέρα του έμπειρου Αμερικανού, ο οποίος το γιόρτασε... δεόντως!

Τόσο εντός, όσο και εκτός των αποδυτηρίων!

. @Amareisreal is an Israeli League Champion. pic.twitter.com/P5em7CD5jQ

Amar'e Stoudemire is the KING of Jerusalem, folks. Thousands here at his title celebration. pic.twitter.com/vNSEsnwR7b

— David Pick (@IAmDPick) 15 Ιουνίου 2017