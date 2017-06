«Η Φενέρ, η ΤΣΣΚΑ και η Μακάμπι πήραν EuroLeague με μαύρους»! (pics)

Ο πρόεδρος της Λιέτουβος Ρίτας, Γκεβντίβας Βαϊνάουσκας, ανέλυσε τα αίτια της αποτυχίας της ομάδας του στη λιθουανική λίγκα, εξαπολύοντας ρατσιστική επίθεση προς τους μαύρους παίκτες! Εξήγησε, δε, πως «οι τέσσερις μαύροι παίκτες της Λιέτουβος δημιούργησαν κάτι σαν... συμμορία. Οι ομάδες δεν θα έπρεπε να έχουν περισσότερους από δύο μαύρους. Γιατί όταν έχουν, τότε αρχίζουν τα προβλήματα».

Θέση επί του θέματος πήρε ο πρώτος σκόρερ της EuroLeague, Κιθ Λάνγκφορντ. «Υποθέτω ότι οι θεωρίες του κυρίου Βαϊνάουσκας δεν εφαρμόστηκαν φέτος στη Φενέρμπαχτσε που κέρδισε την EuroLeague. Ούτε στη Μακάμπι του 2014, ούτε στην ΤΣΣΚΑ του 2016».

Im assuming Mr. Vainauskus' #blackplayertheory wouldn't apply to Fener in the EL this year..nor would it apply to Maccabi in 2014, Cska 2016

— keith langford (@keith_langford) 15 Ιουνίου 2017