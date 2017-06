Ο «ΛεΜπρόν» στην παρέλαση των Ουόριορς! (vid)

Ένα τρομερό περιστατικό σημειώθηκε στην παρέλαση των Ουόριορς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Εκεί που ο κόσμος του Γκόλντεν Στέιτ περίμενε τους θριαμβευτές για να πανηγυρίσει μαζί τους, εμφανίστηκε ένας φίλαθλος των Καβαλίερς με φανέλα του ΛεΜπρόν και περπατούσε ανάμεσα στους φίλους των «πολεμιστών».

Μόλις τον κατάλαβε το πλήθος άρχισε να τον γιουχάρει, με τον ίδιο να συνεχίζει απτόητος την πορεία του, προσπαθώντας να προκαλέσει τους ανθρώπους που ήταν εκεί.

Απολαύστε τον

A guy in a LeBron jersey crashed the parade (via @JDJohnDickinson) pic.twitter.com/eBEdIGmEa9

— Bleacher Report (@BleacherReport) 15 Ιουνίου 2017