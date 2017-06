Σακίλ και Μπάρκλεϊ διαλέγουν Γιάννη! (pics)

Οι παρουσιαστές της εκπομπής NBA on TNT, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Σακίλ Ο'Νίλ και Κένι Σμιθ έδωσαν τα δικά τους βραβεία για τους κορυφαίους της χρονιάς του NBA.

Oι δύο πρώτοι επέλεξαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως τον πιο βελτιωμένο παίκτη για τη σεζόν που πέρασε, ενώ ο τρίτος διάλεξε τον Νίκολα Γιόκιτς.

Οι εκπληκτικές εμφανίσεις του «Greek Freak» με τη φανέλα των Μπακς δεν γινόταν να περάσουν απαρατήρητες από τους δύο παλιούς σταρ της λίγκας.

Αναλυτικά οι προβλέψεις:

Σακιλ

MVP: Ουέστμπρουκ, αμυντικός της χρονιάς: Γκριν, most improved player: Αντετοκούνμπο, καλύτερος έκτος παίκτης: Έρικ Γκόρντον, rookie of the year: Σάριτς, coach of the year: Ντ' Αντόνι

Μπάρκλεϊ

MVP: Ουέστμπρουκ, αμυντικός της χρονιάς: Λέοναρντ, most improved player: Αντετοκούνμπο, καλύτερος έκτος παίκτης: Λου Ουίλιαμς, rookie of the year: Σάριτς, coach of the year: Ντ' Αντόνι

Σμιθ

MVP: Ουέστμπρουκ, αμυντικός της χρονιάς: Λέοναρντ, most improved player: Γιόκιτς, καλύτερος έκτος παίκτης: Γκόρντον, rookie of the year: Μπρόγκντον, coach of the year: Ντ' Αντόνι