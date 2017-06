«Δοκιμάζεται από τους Ράπτορς ο Όγκαστ»! (pic)

Την ευκαιρία του να πείσει τους ανθρώπους των Ράπτορς πως αξίζει να βρεθεί στο NBA θα έχει ο Ζακ Όγκαστ, ο οποίος θα συμμετέχει σε camp της ομάδας.

Οι Καναδοί θα δοκιμάσουν ελεύθερους παίκτες στις 15/6 και 16/6, με τον πρώην παίκτη της Ουσάκ να βρίσκεται ανάμεσα στους εκλεκτούς

Στην 23αδα που θα περάσει από δοκιμασία είναι και ο Τάιλερ Χάνεϊκατ της Εφές.

These 23 free agents will work out for the Toronto Raptors today and tomorrow: pic.twitter.com/BoYatyGY15

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 15 Ιουνίου 2017