Στον... θρόνο τους επέστρεψαν οι Ουόριορς μετά την νίκη στο Game 5 κόντρα στους Καβς.

Η λίγκα συγκέντρωσε τις δέκα καλύτερες φάσεις των τελικών και τις παρουσίασε στους λάτρεις του NBA, με τους Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές.

Στην κορυφή βρίσκεται το clutch shot του «KD» στο τρίτο παιχνίδι.

Δείτε το TOP 10

The TOP 10 PLAYS from the 2017 #NBAFinals pic.twitter.com/LwLo7iR5qu

— NBA (@NBA) 15 Ιουνίου 2017