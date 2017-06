Μέσα από σχετικό τιτίβισμα από ερώτηση που δέχτηκε, ο σταρ των Μπλέιζερ υπογράμμισε ότι «σε περίπτωση που οι Μπλέιζερς έλεγαν ότι δεν με θέλουν θα επέλεγα τους Λέικερς ή τους Τζαζ»,

Ενώ όσον αφορά ποιον συμπαίκτη θα ήθελε; «Τον Πολ Τζορτζ και μερικούς ακόμα!»

If blazers said they didn't want me... Utah Jazz or Lakers https://t.co/jep3V9qRsS

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) 14 Ιουνίου 2017