Ουέιντ: «Μακάρι να ήμουν συμπαίκτης με τον Κόμπι στο NBA» (pic)

Ένας φίλος του Ντουέιν Ουέιντ στο twitter ρώτησε τον σταρ των Μπουλς ποιον θα παίκτη θα διάλεγε να είχε συμπαίκτη από την γενιά του, με τον «Flash» να διαλέγει τον Κόμπι Μπράιαντ.

«Έπαιξα με αρκετούς σπουδαίους παίκτες. Αν μπορούσα να διαλέξω μόνο έναν, τότε θα επέλεγα τον Κόμπι. Θα ήθελα να προπονούμαι κόντρα σε αυτόν καθημερινά», ανέφερε ο γκαρντ των «ταύρων».

Μπορεί ο «Black Mamba» να έχει σταματήσει την καριέρα του όμως κανείς δεν έχει ξεχάσει την επίδραση που είχε στο μπάσκετ όλα τα χρόνια που κοσμούσε τα παρκέ με την παρουσία του.

I played with many GREATS. If I could have played with any one else..longer than an Olympic stint..Kobe just to practice against him daily. https://t.co/OWh1NXUfAl

— DWade (@DwyaneWade) 12 Ιουνίου 2017