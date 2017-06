Σίγουρα ο κόσμος θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερος, αλλά και... πολύ λιγότερος.

Παρόλα αυτά, και παρά την απώλεια του τίτλου στο ΝΒΑ, μερικοί φίλοι των Καβαλίερς έδωσαν το «παρών» στο αεροδρόμιο του Κλίβελάντ για να αποθεώσουν τους παίκτες.

Έστω και αν δεν τους είδαν... ποτέ, μιας και έφυγα άρον-άρον με τα αυτοκίνητά τους.

There's no place like home.

Welcome back to The Land, squad. pic.twitter.com/QQpns5Uceq

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 13 Ιουνίου 2017