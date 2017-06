Ώρα για τα Shaqtin' a Fool‏ της χρονιάς (vids)

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ενότητες στο ΝΒΑ, είναι τα βραβεία γκάφας που δίνει μέσω της εκπομπής του ο Σακίλ Ο' Νιλ. Τα λεγόμενα Shaqtin' a Fool‏, που πραγματικά προσφέρουν άφθονο γέλιο. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με τους Ουόριορς να κατακτούν τον τίτλο και ο παλίμαχος θηριώδης σέντερ έδωσε τα δικά του βραβεία, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να βρίσκεται στην κορυφή για τα απίστευτα βήματα που είχε κάνει κόντρα στους... πολεμιστές. Το Top-11 είναι απολαυστικό και σε αυτό είναι δεδομένο πως θα συμφωνήσετε.

. @SHAQ , @3DTV , @TONYROCK & @RoParrish count down #Shaqtin moments to from the 2016-17 NBA season! pic.twitter.com/Kt13uS36m7

Here are the Top 5 #Shaqtin moments from the 2016-17 NBA season! pic.twitter.com/Ux2EZpZ59I

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) June 14, 2017