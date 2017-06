Η κούπα στα χέρια του Πιστιόλη (pic)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στη VTB League, κατακτώντας τον τίτλο στη σειρά των τελικών με τη Χίμκι με sweep κι έχοντας MVP τον Νάντο Ντε Κολό. Εν συνεχεία, ο άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Ιτούδη στο σταφ των Ρώσων, Ανδρέας Πιστιόλης φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο στα χέρια. «Πρωταθλητές στη VTB για τρίτη χρονιά στη σειρά! Συγχαρητήρια στην ομάδα και τους συνεργάτες μου» ήταν το μήνυμα του Έλληνα προπονητή.

VTB league champions 3rd season in a row! Congrats to my team and my colleagues! #cska #VTBFinals pic.twitter.com/BgAJsCUx1C