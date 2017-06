Συγκινητική στιγμή: Η μητέρα του Ντουράντ τον διακόπτει on air για να του πει «τα κατάφερες»! (vid)

Ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Κέβιν Ντουράντ είναι η μητέρα του!

Η Ουάντα Πρατ δεν μπορεί, παρά να είναι περήφανη για τον γιο της, για όσα κατάφερε φέτος με τους Ουόριορς - κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα στο ΝΒΑ και αναδείχθηκε MVP των τελικών.

Οι δυο τους έχουν μια πολύ δυνατή σχέση και η μητέρα του «KD» ήταν τόσο συναισθηματικά φορτισμένη, που τον διέκοψε από συνέντευξη που έδινε για να του πει «τα κατάφερες»!

Ο ίδιος, έτοιμος να δακρύσει, συνέχισε να μιλά κανονικά στην κάμερα.

Kevin Durant and his mom share a moment after the game@MamaDurant - "No matter what anybody says, you did it" pic.twitter.com/qJcSE1G4IJ

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 13 Ιουνίου 2017