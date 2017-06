Τρίτος σε εύστοχα σουτ στους τελικούς ο σκόρερ Λεμπρόν! (pic)

Ποτέ δεν σταματάει να γράφει ιστορικές επιδόσεις ο «Βασιλιάς»!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με το ξεκίνημα του κόντρα στους Ουόριορς κατάφερε να ανεβεί στην τρίτη θέση των παικτών με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στους τελικούς.

Πριν από το αποψινό παιχνίδι, αυτή η θέση άνηκε στον Σαμ Τζόουνς των Σέλτικς.

#NBAFinals All-Time Field Goals: Congrats to LeBron James, who just passed Sam Jones, 10-time @NBA Champ with the @celtics, for third place pic.twitter.com/tleZFtO1Ww

— NBA History (@NBAHistory) 13 Ιουνίου 2017