Μία νίκη χρειάζονται οι Γκόλνεν Στέιτ Ουόριορς για να στεφθούν πρωταθλητές στο ΝΒΑ και φαίνονται σίγουροι πως θα τα καταφέρουν τα ξημερώματα.

Δεν μπορεί να δοθεί άλλη εξήγηση αφού αυτή τη στιγμή στο γήπεδο προετοιμάζουν σκηνή ώστε να ανέβουν όταν γίνει η απονομή.

Αδιάψευστος μάρτυρας η φωτογραφία...

Are they planning a trophy presentation or something? pic.twitter.com/jN1y9lxz6t

— Tony Zarrella (@TonyZ19) 12 Ιουνίου 2017