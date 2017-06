Μια φωτογραφία της κόρης του Χέιγουορντ «άναψε» φωτιές! (pic)

Live Στοίχημα σε NBA & Bundesliga με Live Stream στη Novibet (21+).

Ο Γκόρντον Χέιγουορντ ήταν ο ηγέτης των Τζαζ και με εξαιρετικά νούμερα (21.9 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ) ήταν εκείνος που τράβηξε το κουπί για τους «Μορμόμους» την χρονιά που πέρασε.

Ως αποτέλεσμα αυτού ο παίκτης βρέθηκε στο πρώτο All Star της καριέρας του και τώρα που μένει ελεύθερος και μπορεί να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα, με τα σενάρια δίνουν και παίρνουν.

Που να ήξερε ότι μια φωτογραφία της κόρης του, που φοράει μια μπλούζα με ένα τετράφυλλο τριφύλλι, θα σήμαινε τον ξεσηκωμό εναντίον του.

Συγκεκριμένα η σύζυγος του ανέβασε μια τρυφερή φωτογραφία με την πιτσιρικά η οποία όμως φοράει μια μπλούζα που αφήνει υπονοούμενο ότι ο παίκτης από του χρόνου θα βρεθεί στους Σέλτικς.

Μετά τα σχόλια η σύζυγος του παίκτη αναγκάστηκε να κατεβάσει την φωτογραφία.

Forgive them for they know not what they do to the internet pic.twitter.com/PhPgOrFTfk

— Angie Treasure (@snark_tank) 12 Ιουνίου 2017