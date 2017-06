Κάρι: «Οι τελικοί με τους Καβς είναι σπουδαίοι για το ΝΒΑ!»

ΝΒΑ, Γκ. Στέιτ Γουόριορς – Κλ. Καβαλίερς ώρα 04:00. Παίξε νόμιμα και με ασφάλεια στις συναλλαγές (21+)!

Μπορεί οι Ουόριορς να μην κατάφεραν να πάρουν με σκούπα το πρωτάθλημα και να κάνουν ένα μοναδικό κατόρθωμα, αλλά ο Στεφ Κάρι ξεχωρίζει τις «μάχες» που δίνει η ομάδα του με τους Καβαλίερς τα τρία τελευταία χρόνια.

«Νομίζω ότι είναι σπουδαίο για την λίγκα αυτό που συμβαίνει τώρα. Υπάρχουν τρομερές ιστορίες που λέγονται όλη τη σεζόν και για εμάς να είμαστε και πάλι σε αυτή την θέση, για τρίτη φορά, με το επίπεδο και την ένταση στο υψηλότερο επίπεδο, είναι απίστευτο».

Και συνέχισε την απάντηση του στην ερώτηση για το αν ελπίζει το επίπεδο των ομάδων ότι θα παραμείνει στο υψηλότερο σημείο, ώστε να συνεχίζουν να συναντιούνται σε «ξεχωριστούς» Τελικούς.

«Ειδικά όταν έχεις... ιστορία κόντρα στην αντίπαλη ομάδα... Θα ήταν τέλειο να είμαστε στους Τελικούς κάθε χρόνο, όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι και εκείνοι θέλουν το ίδιο.

Πολλά πράγματα γίνονται στην λίγκα που δεν μπορείς να προβλέψεις, αλλά αυτοί οι Τελικοί θα ήταν το καλύτερο για όσους παίρνουν μέρος».

"I think it's great for the league what's going on right now, for sure." - Stephen Curry on historical matchup between @warriors and @cavs pic.twitter.com/zIUSt0NC0d

— NBA TV (@NBATV) 11 Ιουνίου 2017