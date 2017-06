Ο Γκριν δεν μετανιώνει που προσέβαλε τους οπαδούς των Καβς! (vid)

ΝΒΑ, Γκ. Στέιτ Γουόριορς – Κλ. Καβαλίερς ώρα 04:00. Παίξε νόμιμα και με ασφάλεια στις συναλλαγές (21+)!

«Δεν λογαριάζω όσα λένε στο Κλίβελαντ για μένα. Δεν είναι και οι πιο... αιχμηροί άνθρωποι».

Αυτή ήταν η δήλωση του Ντρέιμοντ Γκριν η οποία δεν ακούστηκε με τον... καλύτερο τρόπο στα αυτιά των ανθρώπων στο Κλίβελαντ.

Προς έκπληξη κανενός ο άσος των Ουόριορς δήλωσε ότι δεν παίρνει τίποτα πίσω και δεν μετανιώνει γι αυτά που είπε.

«Δεν μετανιώνω καθόλου. Ότι λέω, το σκέφτομαι πρώτα. Όταν αποφασίζω να πω κάτι, το έχω σκεφτεί. Ποτέ δεν βλέπω κάτι και να πω,' φίλε δεν έπρεπε να το πω αυτό'. Γιατί είμαι πολύ πιο έξυπνος απ' ότι ο κόσμος πιστεύει. Οπότε δεν μετανιώνω καθόλου. Δεν τους πρόσβαλα. Απλά είπα αυτό που σκέφτομαι».

"I don't pay much attention to anybody in Cleveland. They don't seem to be the sharpest people around." - Draymond Green#NBAFinals pic.twitter.com/mlHt9hOPFo

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 10 Ιουνίου 2017